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Мартин Монтойя подписал контракт с "Брайтоном"

Защитник "Валенсии" Мартин Монтойя продолжит карьеру в "Брайтоне", сообщает официальный сайт английского клуба. Соглашение рассчитано на четыре сезона.

Трансфер оценивается в 8 миллионов евро.

27-летний защитник в прошлом сезоне провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.
Теги: Валенсия Брайтон Трансферы
Сегодня, 10:10
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№2 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 11:58) #
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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:28) #
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Не плохо для Брайтона.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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