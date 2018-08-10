Мартин Монтойя подписал контракт с "Брайтоном"

Защитник "Валенсии" Мартин Монтойя продолжит карьеру в "Брайтоне", сообщает официальный сайт английского клуба. Соглашение рассчитано на четыре сезона.Трансфер оценивается в 8 миллионов евро.27-летний защитник в прошлом сезоне провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых сделал четыре результативные передачи.