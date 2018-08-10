Бернард перешел в "Эвертон"

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард на правах свободного агента перешел в "Эвертон", сообщает пресс-служба клуба.Соглашение рассчитано на четыре года.За "Шахтер" 25-летний бразилец выступал с 2013 года и в общей сложности провел 157 матчей, забил 28 мячей и сделал 35 голевых передач.