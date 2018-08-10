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Бернард перешел в "Эвертон"

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Бернард на правах свободного агента перешел в "Эвертон", сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года.

За "Шахтер" 25-летний бразилец выступал с 2013 года и в общей сложности провел 157 матчей, забил 28 мячей и сделал 35 голевых передач.
Теги: Шахтер Эвертон Трансферы
Сегодня, 10:33
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№2 Написал: pirogovyuriy (Сегодня, 11:59) #
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Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 11:38) #
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Удачи мальцу в АПЛ
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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