Суд Италии отменил наказание "Пармы" в виде лишения пяти очков на старте сезона

Федеральный апелляционный суд Италии удовлетворил иск "Пармы" по обжалованию решения федерации футбола страны лишить команду пяти очков на старте сезона."Парма" и нападающий команды Эмануэле Калайо подозревались в организации договорного матча. Калайо отправлял своим знакомым из команды "Специя", с которой "Парме" предстояло сыграть решающий матч чемпионата, подозрительные текстовые сообщения с шуточными призывами не играть на пределе возможностей.Суд Италии отменил лишение "Пармы" пяти очков, но команда должна будет выплатить штраф в размере €20 тысяч. Дисквалификация футболиста сокращена до декабря 2018 года.