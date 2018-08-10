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Суд Италии отменил наказание "Пармы" в виде лишения пяти очков на старте сезона

Федеральный апелляционный суд Италии удовлетворил иск "Пармы" по обжалованию решения федерации футбола страны лишить команду пяти очков на старте сезона.

"Парма" и нападающий команды Эмануэле Калайо подозревались в организации договорного матча. Калайо отправлял своим знакомым из команды "Специя", с которой "Парме" предстояло сыграть решающий матч чемпионата, подозрительные текстовые сообщения с шуточными призывами не играть на пределе возможностей.

Суд Италии отменил лишение "Пармы" пяти очков, но команда должна будет выплатить штраф в размере €20 тысяч. Дисквалификация футболиста сокращена до декабря 2018 года.

"Газета.ру"
Теги: Парма
Сегодня, 11:18
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