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"Тоттенхэм" не смог подписать ни одного игрока в трансферное окно

"Тоттенхэм Хотспур" не смог договориться о переходе полузащитника итальянского "Интера" хорвата Марсело Брозовича.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, "шпоры" предлагали миланскому клубу 40 млн евро за хорватского футболиста, однако в "Интер" не собирался расставаться с 25-летним игроком.

В прошлом сезоне Брозович провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.

Таким образом, "Тоттенхэм" стал первым клубом в истории английской Премьер-лиги, которому не удалось подписать ни одного игрока в летнее трансферное окно.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 13:28
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