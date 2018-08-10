"Тоттенхэм" не смог подписать ни одного игрока в трансферное окно

"Тоттенхэм Хотспур" не смог договориться о переходе полузащитника итальянского "Интера" хорвата Марсело Брозовича.По информации издания La Gazzetta dello Sport, "шпоры" предлагали миланскому клубу 40 млн евро за хорватского футболиста, однако в "Интер" не собирался расставаться с 25-летним игроком.В прошлом сезоне Брозович провел в чемпионате Италии 31 матч, в которых забил четыре мяча и сделал девять результативных передач.Таким образом, "Тоттенхэм" стал первым клубом в истории английской Премьер-лиги, которому не удалось подписать ни одного игрока в летнее трансферное окно.