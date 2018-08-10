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Лионель Месси станет новым капитаном "Барселоны"

"Барселона" объявила новых капитанов команды на предстоящий сезон.

Основным капитаном будет Лионель Месси. Резервными капитанами будут Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 17:17
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6
(1)
№6 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 19:34) #
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Болеет за:
«Ростов»
Играющим тренером


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
plast,
ощущение что у тебя нет мозгов. в испании капитан тот кто больше всего матчей за клуб провел


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: Иван Канадов (Сегодня, 18:35) #
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://piar.life/blog
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: plast Спб (Сегодня, 18:23) #
  • -2
  •  (2)

ощущение что у барсы нету хребта
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
теперь и барса по накатаной пойдет
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (2)

В сборной он уже накапитанил
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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