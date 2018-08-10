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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Лионель Месси станет новым капитаном "Барселоны"
"Барселона" объявила новых капитанов команды на предстоящий сезон.
Основным капитаном будет Лионель Месси. Резервными капитанами будут Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто.
Основным капитаном будет Лионель Месси. Резервными капитанами будут Серджи Бускетс, Жерар Пике и Серджи Роберто.
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