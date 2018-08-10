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В серии Б сыграют 19 команд вместо 22. Три клуба снялись из-за банкротства

В предстоящем сезоне серии Б выступят всего 19 команд вместо 22 года.

Три клуба – "Бари", "Чезена" и "Авеллино" – снялись с турнира из-за банкротства. Ожидается, что в понедельник будет представлен календарь сезона.

Несмотря на то, что лига решила не привлекать новые команды на места снявшихся и начать сезон с 19 участниками, сразу несколько клубов подали заявки на освободившиеся позиции: "Катания", "Новара", "Сиена", "Тернана", "Про Верчелли" и "Виртус Энтелла".

Представители этих клубов уже начали судебные процессы, чтобы старт сезона в серии Б был отложен.

В прошлом году второй по силе итальянский дивизион стартовал 25 августа.

Sports.ru
Сегодня, 21:27
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(1)
№1 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:29) #
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  •  (3)

Так похоже на Россию,
Только всё же не Россия.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
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