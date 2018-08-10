Болельщик из Перу вернулся в Россию, чтобы забрать спасённого им щенка

Болельщик из Перу Рикардо Лазо вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку Бусинку, которую спас в Сочи во время чемпионата мира.По словам болельщика, во время прогулки с друзьями в парке Сочи он увидел щенка, у которого была повреждена задняя лапа."Она показалась мне такой маленькой, такой слабенькой, что я подумал: будет бесчеловечно бросить её. Поэтому решил оставить её себе. Но проблема была в том, что я возвращался в Латинскую Америку, у меня не было времени, чтобы подготовить все документы", — рассказал Лазо.Перуанец оставил Бусинку в приюте, а затем вернулся, чтобы забрать собаку домой в Лиму."Она будет жить со мной в квартире, я ей отвёл место. У меня немаленькая квартира, и ей будет достаточно места", — отметил Лазо.