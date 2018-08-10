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Болельщик из Перу вернулся в Россию, чтобы забрать спасённого им щенка

Болельщик из Перу Рикардо Лазо вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку Бусинку, которую спас в Сочи во время чемпионата мира.

По словам болельщика, во время прогулки с друзьями в парке Сочи он увидел щенка, у которого была повреждена задняя лапа.

"Она показалась мне такой маленькой, такой слабенькой, что я подумал: будет бесчеловечно бросить её. Поэтому решил оставить её себе. Но проблема была в том, что я возвращался в Латинскую Америку, у меня не было времени, чтобы подготовить все документы", — рассказал Лазо.

Перуанец оставил Бусинку в приюте, а затем вернулся, чтобы забрать собаку домой в Лиму.

"Она будет жить со мной в квартире, я ей отвёл место. У меня немаленькая квартира, и ей будет достаточно места", — отметил Лазо.

RT
Сегодня, 21:47
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№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:12) #
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online

Человечище
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Русский даже за женой бы не вернулся - денег бы пожалел (((((((((((((((((((((
Нищий перуанец может себе позволить слетать из Америки в азиопу - туда- сюда ))))))))))))))))))))))))))
Наверняка империалист, русский депутат или црушник ))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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