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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Болельщик из Перу вернулся в Россию, чтобы забрать спасённого им щенка
Болельщик из Перу Рикардо Лазо вернулся в Россию, чтобы забрать бездомную собаку Бусинку, которую спас в Сочи во время чемпионата мира.
По словам болельщика, во время прогулки с друзьями в парке Сочи он увидел щенка, у которого была повреждена задняя лапа.
"Она показалась мне такой маленькой, такой слабенькой, что я подумал: будет бесчеловечно бросить её. Поэтому решил оставить её себе. Но проблема была в том, что я возвращался в Латинскую Америку, у меня не было времени, чтобы подготовить все документы", — рассказал Лазо.
Перуанец оставил Бусинку в приюте, а затем вернулся, чтобы забрать собаку домой в Лиму.
"Она будет жить со мной в квартире, я ей отвёл место. У меня немаленькая квартира, и ей будет достаточно места", — отметил Лазо.
RT
По словам болельщика, во время прогулки с друзьями в парке Сочи он увидел щенка, у которого была повреждена задняя лапа.
"Она показалась мне такой маленькой, такой слабенькой, что я подумал: будет бесчеловечно бросить её. Поэтому решил оставить её себе. Но проблема была в том, что я возвращался в Латинскую Америку, у меня не было времени, чтобы подготовить все документы", — рассказал Лазо.
Перуанец оставил Бусинку в приюте, а затем вернулся, чтобы забрать собаку домой в Лиму.
"Она будет жить со мной в квартире, я ей отвёл место. У меня немаленькая квартира, и ей будет достаточно места", — отметил Лазо.
RT
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