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"Реал" готов вдвое увеличить зарплату Модрича, чтобы тот не перешел в "Интер"

"Реал" намерен сохранить в составе полузащитника Луку Модрича.

На хорвата претендует "Интер". Миланцы предлагают игроку контракт с окладом в 10 миллионов евро.

Мадридцы готовы вдвое увеличить зарплату хорвата: с 6,5 миллионов евро за сезон до 13 млн, чтобы тот остался в клубе, сообщает Marca.

В контракте Модрича прописаны отступные в размере 750 миллионов евро, но между клубом и игроком существует джентльменское соглашение, что "Реал" его отпустит, если футболист захочет покинуть команду.

Sports.ru
Теги: Модрич Реал Интер
Вчера, 22:45
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