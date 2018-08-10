"Реал" готов вдвое увеличить зарплату Модрича, чтобы тот не перешел в "Интер"

"Реал" намерен сохранить в составе полузащитника Луку Модрича.На хорвата претендует "Интер". Миланцы предлагают игроку контракт с окладом в 10 миллионов евро.Мадридцы готовы вдвое увеличить зарплату хорвата: с 6,5 миллионов евро за сезон до 13 млн, чтобы тот остался в клубе, сообщает Marca.В контракте Модрича прописаны отступные в размере 750 миллионов евро, но между клубом и игроком существует джентльменское соглашение, что "Реал" его отпустит, если футболист захочет покинуть команду.