"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером"

В рамках 1-го тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Лестером".Чемпионат Англии1 турСтадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия)Погба, 5 (пен.), Шоу, 83, Варди, 90+1"МЮ": де Хеа, Дармиан, Бейи, Линделёф, Шоу, Фред, (Мактоминей, 79), Погба (Феллайни, 88), А. Перейра, Мата, Санчес, Рашфорд, (Лукаку, 73)."Лестер": Шмейхель, Р. Перейра, Морган, Магуайр, Чилвел, Грей, Амарти, (Геззаль, 71), А. Силва, Ндиди, Мэддисон, (Варди, 71), Ихеаначо.Предупреждения: Амарти, 52, Фред, 56, Перейра, 75