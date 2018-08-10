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"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером"

В рамках 1-го тура английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" взял верх над "Лестером".

Чемпионат Англии

1 тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия)

"Манчестер Юнайтед" – "Лестер Сити" 2:1

Голы: Погба, 5 (пен.), Шоу, 83, Варди, 90+1

"МЮ": де Хеа, Дармиан, Бейи, Линделёф, Шоу, Фред, (Мактоминей, 79), Погба (Феллайни, 88), А. Перейра, Мата, Санчес, Рашфорд, (Лукаку, 73).

"Лестер": Шмейхель, Р. Перейра, Морган, Магуайр, Чилвел, Грей, Амарти, (Геззаль, 71), А. Силва, Ндиди, Мэддисон, (Варди, 71), Ихеаначо.

Предупреждения: Амарти, 52, Фред, 56, Перейра, 75
Теги: Манчестер Юнайтед Лестер
Вчера, 23:55
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