Хосеп Гвардиола: у нас больше нет огромных денег

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что клуб не может тратить огромные деньги на трансферы."В прошлом сезоне я много раз говорил, что мы не может тратить огромные деньги каждый сезон.Мы тогда потратили столько, сколько должны были. У нас было семь или восемь игроков, которых надо было заменить.Но у нас больше нет денег, чтобы тратить. Это так. Мы не можем тратить больше, чем потратили в этом сезоне. Возможно, в следующей кампании мы будем активнее", - сказал Гвардиола.