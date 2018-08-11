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Хосеп Гвардиола: у нас больше нет огромных денег

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что клуб не может тратить огромные деньги на трансферы.

"В прошлом сезоне я много раз говорил, что мы не может тратить огромные деньги каждый сезон.

Мы тогда потратили столько, сколько должны были. У нас было семь или восемь игроков, которых надо было заменить.

Но у нас больше нет денег, чтобы тратить. Это так. Мы не можем тратить больше, чем потратили в этом сезоне. Возможно, в следующей кампании мы будем активнее", - сказал Гвардиола.

Goal
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 08:26
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