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Месси примет решение о приостановке выступлений за сборную Аргентину в ближайшие дни

Временный наставник сборной Аргентины Лионель Скалони в ближайшие дни проведет встречу с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и обсудит его будущее в национальной команде.

Ранее аргентинские СМИ писали о том, что Месси склоняется к тому, чтобы взять паузу в выступлениях за сборную Аргентины.

Todomercadoweb
Теги: Сборная Аргентины Месси
Сегодня, 08:55
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