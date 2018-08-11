Месси примет решение о приостановке выступлений за сборную Аргентину в ближайшие дни

Временный наставник сборной Аргентины Лионель Скалони в ближайшие дни проведет встречу с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси и обсудит его будущее в национальной команде.Ранее аргентинские СМИ писали о том, что Месси склоняется к тому, чтобы взять паузу в выступлениях за сборную Аргентины.