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"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Ньюкасл"

"Тоттенхэм" в стартовом туре чемпионата Англии в гостях обыграл "Ньюкасл".

Чемпионат Англии

1 тур

Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)

"Ньюкасл Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Вертонген, 8, Хоселу, 11, Алли, 18

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Кларк, Шелви, Ритчи (Атсу, 69), Диаме, Кенеди, Хоселу (Рондон, 59), Перес (Муто, 81)

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Моура (Дембеле, 68), Дайер (Амос, 88), Эриксен, Алли (Мин, 80), Кейн

Предупреждения: Дайер, 42, Хоселу, 58, Кейн, 68, Диаме, 90+4
Теги: Тоттенхэм Ньюкасл
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