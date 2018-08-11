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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Тоттенхэм" в гостях обыграл "Ньюкасл"
"Тоттенхэм" в стартовом туре чемпионата Англии в гостях обыграл "Ньюкасл".
Чемпионат Англии
1 тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:2
Голы: Вертонген, 8, Хоселу, 11, Алли, 18
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Кларк, Шелви, Ритчи (Атсу, 69), Диаме, Кенеди, Хоселу (Рондон, 59), Перес (Муто, 81)
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Моура (Дембеле, 68), Дайер (Амос, 88), Эриксен, Алли (Мин, 80), Кейн
Предупреждения: Дайер, 42, Хоселу, 58, Кейн, 68, Диаме, 90+4
Чемпионат Англии
1 тур
Стадион: Сент-Джеймс Парк - Спортс Директ Арена (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия)
"Ньюкасл Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:2
Голы: Вертонген, 8, Хоселу, 11, Алли, 18
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Кларк, Шелви, Ритчи (Атсу, 69), Диаме, Кенеди, Хоселу (Рондон, 59), Перес (Муто, 81)
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Дэвис, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Моура (Дембеле, 68), Дайер (Амос, 88), Эриксен, Алли (Мин, 80), Кейн
Предупреждения: Дайер, 42, Хоселу, 58, Кейн, 68, Диаме, 90+4
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