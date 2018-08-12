Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео)

Vaya forma de estrenarse Iniesta en la liga japonesa pic.twitter.com/FsX5qxGl3v — Rub?n Jim?nez ? (@Ruben_Retuerta) August 11, 2018

Полузащитник Андрес Иньеста забил первый гол за японскую команду "Виссел Кобе".На 15-й минуте матча против "Джубило Ивата" бывший футболист "Барселоны" с передачи Лукаса Подольски вывел свою команду вперёд. Команда Иньесты в итоге одержала победу со счетом 2:1.Напомним, Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в мае этого года.