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Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео)

Полузащитник Андрес Иньеста забил первый гол за японскую команду "Виссел Кобе".

На 15-й минуте матча против "Джубило Ивата" бывший футболист "Барселоны" с передачи Лукаса Подольски вывел свою команду вперёд. Команда Иньесты в итоге одержала победу со счетом 2:1.

Напомним, Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в мае этого года.

Теги: Иньеста
Сегодня, 10:09
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№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Терек»
stepanmlc,
Обычный гол, Дядюн такие в каждом матче забивает.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро это будет лига номер 1, Кетай рулет!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:58) #
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В Джей-Лиге, после такой вертушки, можно остаться сразу без обеих ног
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Шикарный гол, Иньеста мастер конечно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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