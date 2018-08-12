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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео)
Полузащитник Андрес Иньеста забил первый гол за японскую команду "Виссел Кобе".
На 15-й минуте матча против "Джубило Ивата" бывший футболист "Барселоны" с передачи Лукаса Подольски вывел свою команду вперёд. Команда Иньесты в итоге одержала победу со счетом 2:1.
Напомним, Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в мае этого года.
На 15-й минуте матча против "Джубило Ивата" бывший футболист "Барселоны" с передачи Лукаса Подольски вывел свою команду вперёд. Команда Иньесты в итоге одержала победу со счетом 2:1.
Напомним, Иньеста перешел в японский клуб из "Барселоны" в мае этого года.
Vaya forma de estrenarse Iniesta en la liga japonesa pic.twitter.com/FsX5qxGl3v— Rub?n Jim?nez ? (@Ruben_Retuerta) August 11, 2018
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