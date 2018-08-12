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Хулен Лопетеги: Навас и Куртуа - это не проблема, а два фантастических варианта решения проблемы

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги заявил, что не видит проблемы в наличии сразу двух высококлассных голкиперо в составе — Кейлора Наваса и Тибо Куртуа.

"Навас и Куртуа — это не проблема, а два фантастических варианта решения проблемы. У нас большая конкуренция за место в составе, и это полезно для команды. Хотя всегда есть вопрос, когда один сильный футболист не играет", — приводит слова тренера газета Marca.

Куртуа перешел в "Реал" из лондонского "Челси"после чемпионата мира в России, где вратарь сборной Бельгии впервые в истории страны выиграл бронзовые медали турнира. После Куртуа начал бойкотировать тренировки лондонцев, пытаясь ускорить трансфер в королевский клуб.

"Газета.ру"
Теги: Лопетеги Реал Куртуа
Сегодня, 10:28
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