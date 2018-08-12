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Ислам Слимани перешел в "Фенербахче" на правах аренды

Нападающий английского "Лестера" Ислам Слимани продолжит карьеру в турецком "Фенербахче".

Об этом сообщается на официальном сайте турецкого клуба. Алжирец будет играть в Стамбуле на правах аренды до конца сезона.

Вторую половину прошлого сезона Слимани провел в аренде в английском "Ньюкасле", где сыграл в четырех матчах Английской премьер-лиги и забитыми мячами не отметился. В "Лестер" 30-летний нападающий перешел в 2016 году и принял участие в 35 матчах "лис" в чемпионате Англии, забив 8 мячей.

Ранее английский клуб также покинул нигерийский форвард Ахмед Муса, который решил продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Прошлой зимой Муса вернулся в ЦСКА и провел половину сезона в московском клубе в аренде.

"Газета.ру"
Теги: Слимани Фенербахче
Сегодня, 11:18
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