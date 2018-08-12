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Эдер Азар может стать самым дорогим футболистом в истории

Мадридский "Реал" готовится сделать громкое предложение по трансферу полузащитника "Челси" Эдена Азара.

По информации издания Daily Express, королевский клуб готов приобрести 27-летнего бельгийца у лондонского клуба за €224 млн. В случае успешной сделки, Азар станет самым дорогим игроком за всю историю футбола. На данный момент им является форвард французского "ПСЖ" бразилец Неймар, который перешел из испанской "Барселоны" за €222 млн.

Отмечается, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не желает расставаться с бельгийцем. Руководство "Реала", в свою очередь, видит в Азаре достойную замену для ушедшего в туринский "Ювентус" португальского форварда Криштиану Роналду.

Азар перешёл в "Челси" из "Лилля" в 2012 году. В прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) хавбек принял участие в 34 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.

"Газета.ру"
Теги: Азар Челси Реал
Сегодня, 11:36
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