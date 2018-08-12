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Криштиану Роналду с детства мечтал играть в "Ювентусе"

Новичок туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился первыми впечатлениями от пребывания в новом клубе.

"Все классно, тесты прошли хорошо. Люди вокруг стадиона, болельщики, сотрудники тренировочной базы очень доброжелательны ко мне. Я рад и очень счастлив.

"Ювентус" – это в первую очередь большой клуб. В детстве я следил за этой командой и говорил, что надеюсь, когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я игрок фантастического клуба, одного из лучших в мире. И я рад", — заявил звездный португалец изданию Football Italia.

Также Роналду отметил, что всего чувствовал свою связь с болельщиками "Ювентуса".

"Не было какого-то определенного момента, когда я решился на переход. Мы играли против "Ювентуса" несколько раз, и у меня было ощущения, что итальянские болельщики любят Криштиану", — заявил он.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 11:49
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№2 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 12:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он мож
Цитата: сеноповал
Через 20 лет вспомнит, что мечтал играть в каком то спартаке из Азиопы )))))))))))))))))))))

Он чудо , а ты жопа.Тебе и про Азиолу, как про сказку.засунь...
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 11:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Через 20 лет вспомнит, что мечтал играть в каком то спартаке из Азиопы )))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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