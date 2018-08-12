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"Манчестер Юнайтед" впервые введет должность спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" планирует ввести должность спортивного директора, информирует The Guardian.

Ожидается, что назначение произойдет после завершения текущей реструктуризации клуба. У "МЮ" никогда за всю 140-летнюю историю не было должности спортивного директора, который станет связующим звеном между руководством и главным тренером.

Ранее появилась информация, что между главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью и исполнительным директором Эдом Вудвордом произошел конфликт из-за трансферов. Португальский специалист якобы недоволен тем, что в клуб не приобрели нового центрального защитника.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:25) #
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Родионов ау ! Я уверен ты сможешь !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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