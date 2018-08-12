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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Манчестер Юнайтед" впервые введет должность спортивного директора
"Манчестер Юнайтед" планирует ввести должность спортивного директора, информирует The Guardian.
Ожидается, что назначение произойдет после завершения текущей реструктуризации клуба. У "МЮ" никогда за всю 140-летнюю историю не было должности спортивного директора, который станет связующим звеном между руководством и главным тренером.
Ранее появилась информация, что между главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью и исполнительным директором Эдом Вудвордом произошел конфликт из-за трансферов. Португальский специалист якобы недоволен тем, что в клуб не приобрели нового центрального защитника.
"Спорт-Экспресс"
Ожидается, что назначение произойдет после завершения текущей реструктуризации клуба. У "МЮ" никогда за всю 140-летнюю историю не было должности спортивного директора, который станет связующим звеном между руководством и главным тренером.
Ранее появилась информация, что между главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью и исполнительным директором Эдом Вудвордом произошел конфликт из-за трансферов. Португальский специалист якобы недоволен тем, что в клуб не приобрели нового центрального защитника.
"Спорт-Экспресс"
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