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Шакира поблагодарила Пике за игру в составе сборной Испании

Известная певица Шакира в Инстаграме в инстаграме поблагодарила защитника "Барселоны" Жерара Пике за игру за сборную Испании.

"Любимый, завершился этап, который навсегда останется в наших сердцах. Один из самых счастливых моментов в моей жизни – видеть, как в 2010 году ты со сборной Испании выиграл чемпионат мира", – написала Шакира.

Защитник выступал за "красную фурию" с 2009 по 2018 год.
Теги: Пике Сборная Испании
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