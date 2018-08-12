Шакира поблагодарила Пике за игру в составе сборной Испании

Известная певица Шакира в Инстаграме в инстаграме поблагодарила защитника "Барселоны" Жерара Пике за игру за сборную Испании."Любимый, завершился этап, который навсегда останется в наших сердцах. Один из самых счастливых моментов в моей жизни – видеть, как в 2010 году ты со сборной Испании выиграл чемпионат мира", – написала Шакира.Защитник выступал за "красную фурию" с 2009 по 2018 год.