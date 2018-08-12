Новости партнеров

Поль Погба: комфортно ли мне в "МЮ"? Есть вещи, о которых я не могу говорить

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба поделился своими мыслями об атмосфере внутри команды.

"Вы должны знать одно — игрок, которого выбирают и который счастлив, чувствует себя более комфортно, чем недовольный. Это все, что скажу.

Теперь я чемпион мира, но я все тот же Поль Погба. Очевидно, что сейчас я в другой команде. Я все еще люблю футбол и стараюсь изо всех сил. Когда вам комфортно, люди вам доверяют и ваш разум чист, все становится проще. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, так зачем это делать, верно? Есть смысл делать только то, что нравится.

"Комфортно ли мне в "Манчестер Юнайтед"? Есть вещи, о которых я не могу говорить, иначе меня оштрафуют", — заявил француз изданию Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Погба Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:35
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.