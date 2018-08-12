"Витесс" Слуцкого стартовал в чемпионате Голландии с разгромной победы (видео)

Первый тур чемпионата Голландии для команды российского тренера сложился потрясающе. "Витесс" разгромил дома "Гронинген" со счётом 5:1. Особо ударным получился 9-минутный отрезок с 62-й по 71-й минуту, за который команда Леонида Слуцкого успела забить 3 мяча.Линссен, 22, Беро - 44, Беренс, 62, Кларк-Солтер, 66, Матавж, 71 - Доан, 38.