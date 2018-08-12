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"Витесс" Слуцкого стартовал в чемпионате Голландии с разгромной победы (видео)

Первый тур чемпионата Голландии для команды российского тренера сложился потрясающе. "Витесс" разгромил дома "Гронинген" со счётом 5:1. Особо ударным получился 9-минутный отрезок с 62-й по 71-й минуту, за который команда Леонида Слуцкого успела забить 3 мяча.

"Витесс" - "Гронинген" - 5:1

Голы: Линссен, 22, Беро - 44, Беренс, 62, Кларк-Солтер, 66, Матавж, 71 - Доан, 38.

Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 17:41
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(6)
№13 Написал: Ой-вей (Сегодня, 18:51) #
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Кстати, убогие любят таблицы вырезать... Не затупились ножницы? smile


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Э! Шахруди тебя Дадаханович, э!
Регистрация: 12.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: SHRЕК (Сегодня, 18:44) #
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Цитата: Бриг
Может в Голландии у Слуцкого срастется..

эт тока если там практологи харошие )))))) smile
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№11 Написал: Ой-вей (Сегодня, 18:35) #
  • 0
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Цитата: hel
Однозначно!

Да, въеБазель шлюцкому именно - одну от седла до шлейки вкрутил laughing

Цитата: Blessing
С победой

Рот вытри joy


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Э! Шахруди тебя Дадаханович, э!
Регистрация: 12.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
С победой, Леонид Викторович!!!

Однозначно!


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: Бриг (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Может в Голландии у Слуцкого срастется..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№8 Написал: Ой-вей (Сегодня, 18:05) #
  • -5
  •  (9)

Слушайте... Это то же самое "оно", которое сейчас с поеБазелем берется за то, чтоб припасть к говночашке? Которых например ПАОК вые... Культуру показал? laughing


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Э! Шахруди тебя Дадаханович, э!
Регистрация: 12.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 18:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Бавария»
"Витесс" Слуцкого стартовал в чемпионате Голландии с разгромной победы

Одному мне кажется, что это звучит как-то коряво? По мне так правильнее: "крупная победа" и "разгромное поражение". Или паруска тепер можна хоть какой гаварыть?


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:57) #
  • -3
  •  (15)

Свиней до сих пор пучит от успехов Слуцкого)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Белогорье1964 Нижнеангарск-Белгород (Сегодня, 17:56) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
и глубоко со смаком лизнула Сашенция smile
Регистрация: 3.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (17)

Цитата: Blessing
С победой, Леонид Викторович!!!

тебе этот лениот покую так же ка ки всем тут на сайте..но тнбн ничего не остается пыхтеть на сайте ..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:51) #
  • 0
  •  (8)

теперь можно и в макдак отмечать
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:50) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
С победой, Леонид Викторович!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: ilovefootball (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (7)

Ни куяссе, молодца!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
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