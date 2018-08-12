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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Витесс" Слуцкого стартовал в чемпионате Голландии с разгромной победы (видео)
Первый тур чемпионата Голландии для команды российского тренера сложился потрясающе. "Витесс" разгромил дома "Гронинген" со счётом 5:1. Особо ударным получился 9-минутный отрезок с 62-й по 71-й минуту, за который команда Леонида Слуцкого успела забить 3 мяча.
"Витесс" - "Гронинген" - 5:1
Голы: Линссен, 22, Беро - 44, Беренс, 62, Кларк-Солтер, 66, Матавж, 71 - Доан, 38.
"Витесс" - "Гронинген" - 5:1
Голы: Линссен, 22, Беро - 44, Беренс, 62, Кларк-Солтер, 66, Матавж, 71 - Доан, 38.
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