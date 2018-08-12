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"Лион" дома обыграл "Амьен"

Чемпионат Франции

1 тур

"Лион" – "Амьен" 2:0

Голы: Траоре, 25, Депай, 75

"Лион": Горжелен, Менди, Морель, Марсело, Дюбуа, Ауа, Тусар (Диоп, 87), Альваро, Мариано, Траоре (Корне, 87), Депай (Терриер, 76)

"Амьен": Гартнер, Лефорт, Аденон, Эль-Хаджам, Дибасси, Фофана, Траоре, Гнаоре, Конате (Бодмер, 84), Мендоса, Отеро (Тимите, 89)
Сегодня, 18:07
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