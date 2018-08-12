Юрген Клопп: "Ливерпуль" сыграл лучше, чем я мог представить

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче первого тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (4:0) на стадионе «Энфилд».«Мы играли настолько хорошо, насколько это возможно сейчас, – приводит BBC слова немца. – Мы продолжили очень хорошую предсезонку в премьер-лиге.Команда сыграла здорово, не удивительно здорово, но это было лучше, чем я мог себе представить, потому что я увидел то, над чем мы работали.Игра всех ребят и середины поля в лице Джеймса Милнера и Джорджиньо Вейналдума была отменной.Пока только середина августа, а в сентябре игры пойдут одна за другой. Будущее в футболе за ротацией. Мы должны быть к этому готовы, и нам нужно иметь соответствующий уровень.Я сказал ребятам, что один-два человека могут расстроиться, но все может измениться, если они проявят себя в свое время».