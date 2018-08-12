"Манчестер Сити" добился уверенной победы над "Арсеналом"

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" добился уверенной победы над лондонским "Арсеналом". Встреча завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.Чемпионат Англии1 турГолы: Стерлинг, 14, Бернарду, 64Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтлэнд-Найлз (Лихтштайнер, 35), Гендузи, Джака (Торрейра, 70), Мхитарян, Рэмси (Ляказетт, 54), Озил, Обамеянг.Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 59), Агуэро (Жезус, 79), Стерлинг (Сане, 87).