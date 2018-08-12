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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Манчестер Сити" добился уверенной победы над "Арсеналом"
В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" добился уверенной победы над лондонским "Арсеналом". Встреча завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Чемпионат Англии
1 тур
"Арсенал" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Стерлинг, 14, Бернарду, 64
"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтлэнд-Найлз (Лихтштайнер, 35), Гендузи, Джака (Торрейра, 70), Мхитарян, Рэмси (Ляказетт, 54), Озил, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 59), Агуэро (Жезус, 79), Стерлинг (Сане, 87).
Чемпионат Англии
1 тур
"Арсенал" – "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Стерлинг, 14, Бернарду, 64
"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтлэнд-Найлз (Лихтштайнер, 35), Гендузи, Джака (Торрейра, 70), Мхитарян, Рэмси (Ляказетт, 54), Озил, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 59), Агуэро (Жезус, 79), Стерлинг (Сане, 87).
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