Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Манчестер Сити" добился уверенной победы над "Арсеналом"

В матче первого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" добился уверенной победы над лондонским "Арсеналом". Встреча завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Чемпионат Англии

1 тур

"Арсенал" – "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Стерлинг, 14, Бернарду, 64

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтлэнд-Найлз (Лихтштайнер, 35), Гендузи, Джака (Торрейра, 70), Мхитарян, Рэмси (Ляказетт, 54), Озил, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Марез (Де Брюйне, 59), Агуэро (Жезус, 79), Стерлинг (Сане, 87).
Теги: Арсенал Манчестер Сити
Сегодня, 19:55
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:04) #
  • -3
  •  (3)

А,кто-то сомневался?
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.