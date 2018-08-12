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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Агент: Куртуа страдал от стресса, переживал, что переход в "Реал" сорвётся
Кристоф Хенротай, агент голкипера «Реала» Тибо Курута, прокомментировал причины ухода футболиста из «Челси».
Перед трансфером Куртуа пропустил две тренировки лондонского клуба.
«Сделка была на грани срыва. В идеальном мире было бы лучше не делать этого, но все случилось так, как случилось. Позднее Тибо извинился, и все было улажено.
Действительно, некоторые игроки форсируют свой переход. Тибо был в сложном положении. «Реал» сделал предложение, и у него была возможность перейти в этот клуб. Он страдал от стресса, переживал, что этого не произойдет.
Если бы его семья была в Лондоне, все было бы по-другому. Не было бы причин покидать такой клуб, как «Челси», где он имел возможность продолжать выигрывать титулы. К сожалению, его дети живут со своей матерью в Мадриде. Куртуа ушел по личным причинам, и это нужно уважать. «Челси» понял ситуацию и позволил совершить сделку», – сказал Хенротай.
Sports.ru
Перед трансфером Куртуа пропустил две тренировки лондонского клуба.
«Сделка была на грани срыва. В идеальном мире было бы лучше не делать этого, но все случилось так, как случилось. Позднее Тибо извинился, и все было улажено.
Действительно, некоторые игроки форсируют свой переход. Тибо был в сложном положении. «Реал» сделал предложение, и у него была возможность перейти в этот клуб. Он страдал от стресса, переживал, что этого не произойдет.
Если бы его семья была в Лондоне, все было бы по-другому. Не было бы причин покидать такой клуб, как «Челси», где он имел возможность продолжать выигрывать титулы. К сожалению, его дети живут со своей матерью в Мадриде. Куртуа ушел по личным причинам, и это нужно уважать. «Челси» понял ситуацию и позволил совершить сделку», – сказал Хенротай.
Sports.ru
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