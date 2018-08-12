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Леонид Слуцкий: у нас ещё нет стабильности. Каждый матч - приключение

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата Голландии с «Гронингеном» (5:1).

«У нас все еще нет стабильности. Каждый матч – это что-то вроде приключения. Я все еще осторожен, мы уже здорово понимаем друг друга, но не на все сто процентов. Пока сложно предсказывать.

Мы на первом месте, но я не думаю, что на это стоит обращать внимание. Если бы чемпионат завершился сегодня, мы могли бы праздновать. Но для меня мы лишь сделали один шаг вперед», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на Soccernews.
Теги: Слуцкий Витесс
Вчера, 23:20
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