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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Леонид Слуцкий: у нас ещё нет стабильности. Каждый матч - приключение
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче 1-го тура чемпионата Голландии с «Гронингеном» (5:1).
«У нас все еще нет стабильности. Каждый матч – это что-то вроде приключения. Я все еще осторожен, мы уже здорово понимаем друг друга, но не на все сто процентов. Пока сложно предсказывать.
Мы на первом месте, но я не думаю, что на это стоит обращать внимание. Если бы чемпионат завершился сегодня, мы могли бы праздновать. Но для меня мы лишь сделали один шаг вперед», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на Soccernews.
«У нас все еще нет стабильности. Каждый матч – это что-то вроде приключения. Я все еще осторожен, мы уже здорово понимаем друг друга, но не на все сто процентов. Пока сложно предсказывать.
Мы на первом месте, но я не думаю, что на это стоит обращать внимание. Если бы чемпионат завершился сегодня, мы могли бы праздновать. Но для меня мы лишь сделали один шаг вперед», – цитирует Слуцкого Sports.ru со ссылкой на Soccernews.
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