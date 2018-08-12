Буффон не пропустил в 1-м туре чемпионата Франции, Неймар и Веа-младший забили

Чемпионат Франции



1 тур



"ПСЖ" – "Кан" 3:0



Голы: Неймар, 10, Рабьо, 35, Веа, 89

Чемпион Франции "ПСЖ" стартовал в новом чемпионате с уверенной победы над "Каном". Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте: отличился звездный нападающий Неймар. Второй гол ближе к концу первого тайма провёл Адриен Рабьо, а новый голкипер парижан Джанлуиджи Буффон совершил 2 сэйва и не пропустил голов в дебютном матче в Лиге 1.В концовке встречи первый гол в чемпионате забил 18-летний сын обладателя "Золотого мяча" и президента Либерии Джорджа Веа Тимоти, вышедший на замену вместо Неймара.: Буффон, Дагба, Силва, Маркиньос, Нсоки, Диарра (Дракслер, 70), Бернед, Рабьо, Мария (Диаби, 70), Нкунку, Неймар (Веа, 82): Самба, Армугом, Мбенге (Имору, 46), Женевуа, Джику, Оньянге, Файр, Петерс, Деменге (Кривелли, 62), Тшокунте, Нинга (Ставитски, 77): Веа, 89