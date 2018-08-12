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Буффон не пропустил в 1-м туре чемпионата Франции, Неймар и Веа-младший забили

Чемпион Франции "ПСЖ" стартовал в новом чемпионате с уверенной победы над "Каном". Хозяева открыли счёт уже на 10-й минуте: отличился звездный нападающий Неймар. Второй гол ближе к концу первого тайма провёл Адриен Рабьо, а новый голкипер парижан Джанлуиджи Буффон совершил 2 сэйва и не пропустил голов в дебютном матче в Лиге 1.

В концовке встречи первый гол в чемпионате забил 18-летний сын обладателя "Золотого мяча" и президента Либерии Джорджа Веа Тимоти, вышедший на замену вместо Неймара.

Чемпионат Франции

1 тур

"ПСЖ" – "Кан" 3:0

Голы: Неймар, 10, Рабьо, 35, Веа, 89


"ПСЖ": Буффон, Дагба, Силва, Маркиньос, Нсоки, Диарра (Дракслер, 70), Бернед, Рабьо, Мария (Диаби, 70), Нкунку, Неймар (Веа, 82)

"Кан": Самба, Армугом, Мбенге (Имору, 46), Женевуа, Джику, Оньянге, Файр, Петерс, Деменге (Кривелли, 62), Тшокунте, Нинга (Ставитски, 77)

Предупреждения: Веа, 89
Теги: ПСЖ Буффон Неймар Кан
Вчера, 23:56
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