С Гвардиолой не связывались по поводу назначения на пост сборной Аргентины

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапии.Глава организации заявил, что в Аргентине отказались назначать Гвардиолу на пост главного тренера сборной Аргентины из-за высокой зарплаты специалиста."Я немного разочарован, потому что президент AFA не может заявлять, что отказался от моих услуг из-за невероятной зарплаты. Для начала ему следовало бы поинтересоваться уровнем моего дохода. Во-вторых, он должен знать, что я прекрасно понимаю разницу между работой в клубе и национальной команде. А в-третьих, что самое важное, со мной вообще никто не связывался по данному вопросу.И еще одно: чтобы возглавить сборную Аргентины, тренер должен быть аргентинцем. Аргентинских специалистов много, они действительно хороши, поэтому я не собираюсь тренировать национальную команду этой страны", - цитирует Гвардиолу газета The Independent.