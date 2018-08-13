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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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С Гвардиолой не связывались по поводу назначения на пост сборной Аргентины
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова президента Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапии.
Глава организации заявил, что в Аргентине отказались назначать Гвардиолу на пост главного тренера сборной Аргентины из-за высокой зарплаты специалиста.
"Я немного разочарован, потому что президент AFA не может заявлять, что отказался от моих услуг из-за невероятной зарплаты. Для начала ему следовало бы поинтересоваться уровнем моего дохода. Во-вторых, он должен знать, что я прекрасно понимаю разницу между работой в клубе и национальной команде. А в-третьих, что самое важное, со мной вообще никто не связывался по данному вопросу.
И еще одно: чтобы возглавить сборную Аргентины, тренер должен быть аргентинцем. Аргентинских специалистов много, они действительно хороши, поэтому я не собираюсь тренировать национальную команду этой страны", - цитирует Гвардиолу газета The Independent.
"Газета.ру"
Глава организации заявил, что в Аргентине отказались назначать Гвардиолу на пост главного тренера сборной Аргентины из-за высокой зарплаты специалиста.
"Я немного разочарован, потому что президент AFA не может заявлять, что отказался от моих услуг из-за невероятной зарплаты. Для начала ему следовало бы поинтересоваться уровнем моего дохода. Во-вторых, он должен знать, что я прекрасно понимаю разницу между работой в клубе и национальной команде. А в-третьих, что самое важное, со мной вообще никто не связывался по данному вопросу.
И еще одно: чтобы возглавить сборную Аргентины, тренер должен быть аргентинцем. Аргентинских специалистов много, они действительно хороши, поэтому я не собираюсь тренировать национальную команду этой страны", - цитирует Гвардиолу газета The Independent.
"Газета.ру"
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