Дженнаро Гаттузо: разрыв между нами и "Ювентусом" остается очень большим

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Реала" (1:3) выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути."В прошлом сезоне наша самая большая проблема заключалась в том, что мы играли в привлекательный футбол, который не давал результата. Эта проблема осталась, поэтому нам нужно становиться лучше.Мы должны избегать пропущенных голов в конце каждого из таймов. В целом мы выступили против «Реала» хорошо, команда в хорошей форме и хорошо играет. Я рад, так как этим летом мы стали лучше", — заявил Гаттузо изданию Football Italia.Кроме того, бывший футболист прокомментировал отрыв от туринского "Ювентуса"."Разрыв между нами и "Ювентусом" остается очень большим, но мы молоды и на правильном пути. Если продолжим в том же духе, не думаю, что потребуется много времени, чтобы преодолеть этот разрыв", — уверен Гаттузо.