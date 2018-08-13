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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дженнаро Гаттузо: разрыв между нами и "Ювентусом" остается очень большим
Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Реала" (1:3) выразил уверенность, что его команда находится на правильном пути.
"В прошлом сезоне наша самая большая проблема заключалась в том, что мы играли в привлекательный футбол, который не давал результата. Эта проблема осталась, поэтому нам нужно становиться лучше.
Мы должны избегать пропущенных голов в конце каждого из таймов. В целом мы выступили против «Реала» хорошо, команда в хорошей форме и хорошо играет. Я рад, так как этим летом мы стали лучше", — заявил Гаттузо изданию Football Italia.
Кроме того, бывший футболист прокомментировал отрыв от туринского "Ювентуса".
"Разрыв между нами и "Ювентусом" остается очень большим, но мы молоды и на правильном пути. Если продолжим в том же духе, не думаю, что потребуется много времени, чтобы преодолеть этот разрыв", — уверен Гаттузо.
"Газета.ру"
"В прошлом сезоне наша самая большая проблема заключалась в том, что мы играли в привлекательный футбол, который не давал результата. Эта проблема осталась, поэтому нам нужно становиться лучше.
Мы должны избегать пропущенных голов в конце каждого из таймов. В целом мы выступили против «Реала» хорошо, команда в хорошей форме и хорошо играет. Я рад, так как этим летом мы стали лучше", — заявил Гаттузо изданию Football Italia.
Кроме того, бывший футболист прокомментировал отрыв от туринского "Ювентуса".
"Разрыв между нами и "Ювентусом" остается очень большим, но мы молоды и на правильном пути. Если продолжим в том же духе, не думаю, что потребуется много времени, чтобы преодолеть этот разрыв", — уверен Гаттузо.
"Газета.ру"
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