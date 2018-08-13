Защитник "Реала" Альваро Одриосола может пропустить матч за Суперкубок Европы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола получил травму, сообщает официальный сайт клуба.У него диагностировано повреждение мышцы правой ноги первой степени. Футболист может пропустить матч за Суперкубок Европы с "Атлетико", который состоится 15 августа в Таллине (Эстония) и начнется в 22.00 по московскому времени.