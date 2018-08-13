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Защитник "Реала" Альваро Одриосола может пропустить матч за Суперкубок Европы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола получил травму, сообщает официальный сайт клуба.

У него диагностировано повреждение мышцы правой ноги первой степени. Футболист может пропустить матч за Суперкубок Европы с "Атлетико", который состоится 15 августа в Таллине (Эстония) и начнется в 22.00 по московскому времени.
Теги: Реал
Сегодня, 17:11
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