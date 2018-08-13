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Симоне Дзадза может перейти в "Ниццу" на правах аренды

"Ницца" может арендовать нападающего "Валенсии" Симоне Дзадзу, сообщает Deportes Cope Valencia.

Сообщается, что клубы ведут переговоры об аренде с правом аренде с правом последующего выкупа контракта. "Валенсия" хочет получить за аренду 2-3 миллиона евро.

В прошлом сезоне Дзадза провел 39 матчей за "Валенсию" и забил 13 мячей, отдав 5 голевых передач.
Теги: Валенсия Ницца Трансферы
Сегодня, 17:23
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