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Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео)

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в матче с "Орландо" (3:2) спас команду от поражения и тут же начал голевую атаку.

Началось с углового, на который в чужую штрафную прибежал вратарь "Ди Си Юнайтед". Игроки "Орландо" отбились и уже готовились закатить мяч в пустые ворота, однако экс-форвард сборной Англии успел вернуться на свою половину поля и перехватить мяч. После чего Руни выдал роскошный заброс через полполя, с которого "Ди Си Юнайтед" забил третий мяч.

Теги: Руни
Сегодня, 17:51
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(1)
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:06) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: CSKA085
какой-то дворовый футбол

Иногда до такой степени надоедает правильный футбол (это когда никто не ошибается в обороне) что аж тошнит.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 17:59) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
какой-то дворовый футбол

Главное что-бы зрителям было интересно.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 17:55) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
какой-то дворовый футбол
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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