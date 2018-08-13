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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео)
Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни в матче с "Орландо" (3:2) спас команду от поражения и тут же начал голевую атаку.
Началось с углового, на который в чужую штрафную прибежал вратарь "Ди Си Юнайтед". Игроки "Орландо" отбились и уже готовились закатить мяч в пустые ворота, однако экс-форвард сборной Англии успел вернуться на свою половину поля и перехватить мяч. После чего Руни выдал роскошный заброс через полполя, с которого "Ди Си Юнайтед" забил третий мяч.
Началось с углового, на который в чужую штрафную прибежал вратарь "Ди Си Юнайтед". Игроки "Орландо" отбились и уже готовились закатить мяч в пустые ворота, однако экс-форвард сборной Англии успел вернуться на свою половину поля и перехватить мяч. После чего Руни выдал роскошный заброс через полполя, с которого "Ди Си Юнайтед" забил третий мяч.
Jogada do ano! Incr?vel Wayne Rooney...pic.twitter.com/5rg1CUFBxI— Vis?o de Mercado (@visaomercado) August 13, 2018
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