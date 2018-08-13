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"Барселона" попробует подписать Погба в январе

"Барселона" не оставляет надежд приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поля Погба.

По информации The Telegraph, каталонский клуб больше не будет предпринимать попыток подписать футболиста в летнее трансферное окно, а попробует сделать это зимой.

В "Барселоне" рассчитывают на то, что Погба покинет английскую команду из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью.

"Газета.ру"
Теги: Погба Барселона
Сегодня, 19:06
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