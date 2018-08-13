"Интер" официально подтвердил переход Кейта Бальде

"Интер" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Монако" Кейта Бальде.Миланский клуб арендовал сенегальского футболиста на один год с правом выкупа.Ранее сообщалось, что сумма полноценного выкупа составит 30 миллионов евро.