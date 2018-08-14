Тиаго Силва: для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола

Капитан "ПСЖ" Тиаго Силва подвел итог матча против "Кана" и прокомментировал игру бразильского нападающего Неймара.Бразилец вышел в стартовом составе, забил мяч на десятой минуте и был заменен на 82-й."Это был хороший матч, но не идеальный. Вся команда выложилась на поле, и мы счастливы, что выиграли. Надеюсь, продолжим прогрессировать. Для всей команды и для Неймара было важно, чтобы он начал сезон с забитого гола. Он отдал много сил и в концовке устал, это нормально.Тухель — тот тренер, который на тренировках уделяет много внимания физике. Мы преуспели в этом в первом тайме. Думаю, он доволен нашей игрой", — приводит слова Силвы L`Equipe.