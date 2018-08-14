Фабиньо: я хотел перейти в большой клуб, который хочет выигрывать титулы

Новичок "Ливерпуля" бразилец Фабиньо прокомментировал свой переход в команду этим летом и поделился амбициями на предстоящий чемпионат Англии."Когда появилась возможность присоединиться к "Ливерпулю", я поговорил с тренером, и эта беседа окончательно убедила меня в правильности решения. Я провел в "Монако" много лет и посчитал, что пришло время перемен. Я хотел перейти в большой клуб, который хочет выигрывать титулы. Выбор стоял между английской и испанской лигами.Мы выглядим очень мощно. Подготовка к сезону была отличной, у нас отличный состав, и я говорю не только о первой команде. Мы будем бороться за титул", — цитирует полузащитника Sky Sports.