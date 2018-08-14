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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Фенербахче" может подписать Рохо
Экс-защитник московского "Спартака", а ныне игрок "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает портал Fanatik, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован "Фенербахче".
Согласно информации источника, клуб из Стамбула ищет укрепления линии обороны и нацелен на подписание контракта с Рохо. Отмечается, что главный тренер манкунианцев португалец Жозе Моуринью согласен на данный трансфер, так как хочет, чтобы у защитника было больше игрового времени.
"Газета.ру"
Как сообщает портал Fanatik, в услугах 28-летнего аргентинца заинтересован "Фенербахче".
Согласно информации источника, клуб из Стамбула ищет укрепления линии обороны и нацелен на подписание контракта с Рохо. Отмечается, что главный тренер манкунианцев португалец Жозе Моуринью согласен на данный трансфер, так как хочет, чтобы у защитника было больше игрового времени.
"Газета.ру"
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