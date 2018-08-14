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Тренер "Ромы" Ди Франческо: год назад ко мне был интерес из "Зенита"

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо подтвердил, что год назад вел переговоры с "Зенитом".

"Год назад ко мне проявлял интерес "Зенит". Мы провели очень интересную беседу. У меня спросили, интересна ли мне такая перспектива. Я изначально не хотел, чтобы эти переговоры заходили слишком далеко, поскольку примерно в то же время мне сделала предложение "Рома", — приводит слова Ди Франческо сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теги: Зенит Рома Ди Франческо
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