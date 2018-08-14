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Лучано Спаллетти продлил контракт с "Интером"

Пресс-служба "Интера" объявила о подписании нового контракта с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

Соглашение между экс-наставником "Зенита" и "нерадзурри" рассчитано до лета 2021 года.

Спаллетти возглавляет "Интер" с лета 2017 года. Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2018/19.
Теги: Интер Спаллетти
Сегодня, 18:16
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