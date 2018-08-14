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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Экс-голкипер "Кальяри" рассказал, как чуть не погиб при обрушении моста в Генуе
Бывший голкипер "Кальяри" Давиде Капелло сообщил, что был на мосту Моранди в Генуе во время обрушения. Его машина провалилась вниз, но сам игрок не пострадал.
"Это чудо, что я жив. Я был на мосту в момент обрушения. Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.
Я постоянно езжу по этому мосту, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога просто провалилась передо мной, это был шок. Не знаю, как мою машину не раздавило", - сказал Капелло.
Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали как минимум 35 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Football Italia
"Это чудо, что я жив. Я был на мосту в момент обрушения. Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.
Я постоянно езжу по этому мосту, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога просто провалилась передо мной, это был шок. Не знаю, как мою машину не раздавило", - сказал Капелло.
Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали как минимум 35 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Football Italia
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