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Экс-голкипер "Кальяри" рассказал, как чуть не погиб при обрушении моста в Генуе

Бывший голкипер "Кальяри" Давиде Капелло сообщил, что был на мосту Моранди в Генуе во время обрушения. Его машина провалилась вниз, но сам игрок не пострадал.

"Это чудо, что я жив. Я был на мосту в момент обрушения. Сначала я услышал шум, потом все рухнуло. Моя машина опустилась на 30 метров и застряла между колоннами и щебнем. Невероятно, но у меня ни царапины.

Я постоянно езжу по этому мосту, он один из самых загруженных в стране. Я видел, как дорога просто провалилась передо мной, это был шок. Не знаю, как мою машину не раздавило", - сказал Капелло.

Ранее сообщалось, что жертвами трагедии стали как минимум 35 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Football Italia
Теги: Кальяри
Сегодня, 20:44
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