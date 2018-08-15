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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания
Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания.
По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).
14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.
"Газета.ру"
По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).
14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.
"Газета.ру"
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