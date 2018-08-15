Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания.По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.