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Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания

Матчи первого тура итальянской Серии А начнутся с минуты молчания.

По информации Football Italia, это решение было принято Итальянской федерацией футбола (FIGC).

14 августа вблизи Генуи обрушился автомобильный мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент обрушения на мосту находилось 35 легковых машин и три грузовика. По последним данным, около 30 человек погибли.

"Газета.ру"
Сегодня, 20:05
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