Жена Икарди будет экспертом на итальянском ТВ

Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара будет работать экспертом на телевидении в предстоящем сезоне.31-летнюю Ванду пригласили на футбольное шоу Tiki Taka, которое выходит каждый понедельник на телеканале Italia 1."Mediaset [медиагруппа, в которую входит Italia 1 – прим.] давно приглашает меня, но я приняла их предложение только сейчас, потому что появилась возможность.Моя младшая дочь Изабелла в сентябре начнет дошкольное образование, поэтому у меня появится несколько свободных часов. Мауро часто бывает дома по вечерам в понедельник. Мы приняли совместное решение, он с ним согласился, ему все понравилось.Я независимая женщина. Я всегда работала и ни в каком виде не хочу быть зависимой от мужчины, даже от мужа, которого люблю.Я фанатка "Интера", но на шоу буду нейтральной. Я усовершенствую свои знания о других командах, мои друзья и профессионалы к тому же мне помогут. Критиковать Мауро по телевизору? А в чем проблема?" – заявила Нара.