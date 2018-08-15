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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Жена Икарди будет экспертом на итальянском ТВ
Супруга и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара будет работать экспертом на телевидении в предстоящем сезоне.
31-летнюю Ванду пригласили на футбольное шоу Tiki Taka, которое выходит каждый понедельник на телеканале Italia 1.
"Mediaset [медиагруппа, в которую входит Italia 1 – прим.] давно приглашает меня, но я приняла их предложение только сейчас, потому что появилась возможность.
Моя младшая дочь Изабелла в сентябре начнет дошкольное образование, поэтому у меня появится несколько свободных часов. Мауро часто бывает дома по вечерам в понедельник. Мы приняли совместное решение, он с ним согласился, ему все понравилось.
Я независимая женщина. Я всегда работала и ни в каком виде не хочу быть зависимой от мужчины, даже от мужа, которого люблю.
Я фанатка "Интера", но на шоу буду нейтральной. Я усовершенствую свои знания о других командах, мои друзья и профессионалы к тому же мне помогут. Критиковать Мауро по телевизору? А в чем проблема?" – заявила Нара.
Sports.ru
31-летнюю Ванду пригласили на футбольное шоу Tiki Taka, которое выходит каждый понедельник на телеканале Italia 1.
"Mediaset [медиагруппа, в которую входит Italia 1 – прим.] давно приглашает меня, но я приняла их предложение только сейчас, потому что появилась возможность.
Моя младшая дочь Изабелла в сентябре начнет дошкольное образование, поэтому у меня появится несколько свободных часов. Мауро часто бывает дома по вечерам в понедельник. Мы приняли совместное решение, он с ним согласился, ему все понравилось.
Я независимая женщина. Я всегда работала и ни в каком виде не хочу быть зависимой от мужчины, даже от мужа, которого люблю.
Я фанатка "Интера", но на шоу буду нейтральной. Я усовершенствую свои знания о других командах, мои друзья и профессионалы к тому же мне помогут. Критиковать Мауро по телевизору? А в чем проблема?" – заявила Нара.
Sports.ru
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