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Брат Поля Погба продолжит карьеру в Германии

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиас продолжит карьеру в клубе третьего немецкого дивизиона "Юрдингене".

27-летний нападающий не играл больше года после ухода из роттердамской "Спарты".
Теги: Погба Трансферы
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