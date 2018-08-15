Эрнесто Вальверде: "Барселона" рассчитывает на Силлессена

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил остаться вратаря Яспера Силлессена."Мы обсудили будущее с Силлессеном, но я не могу рассказать, о чем мы общались. Мы на него рассчитываем, о чем я уже говорил не раз. Мы хотим, чтобы Силлессен остался в команде. Нам нужны два хороших вратаря. И они у нас есть", – цитирует специалиста AS.Голландский голкипер перешел в "Барселону" из "Аякса" в 2016 году. За два сезона он провел за команду 21 матч.