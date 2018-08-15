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Эрнесто Вальверде: "Барселона" рассчитывает на Силлессена

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде попросил остаться вратаря Яспера Силлессена.

"Мы обсудили будущее с Силлессеном, но я не могу рассказать, о чем мы общались. Мы на него рассчитываем, о чем я уже говорил не раз. Мы хотим, чтобы Силлессен остался в команде. Нам нужны два хороших вратаря. И они у нас есть", – цитирует специалиста AS.

Голландский голкипер перешел в "Барселону" из "Аякса" в 2016 году. За два сезона он провел за команду 21 матч.

"Газета.ру"
Теги: Вальверде Барселона
Сегодня, 20:23
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:06) #
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Маловато для воротника .если хочет играть,то ему нужно уходить.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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