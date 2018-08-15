"Тоттенхэм" может перенести матч с "Манчестер Сити" из-за неготовности стадиона

"Тоттенхэм" может попросить о переносе матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Манчестер Сити" из-за неготовности нового стадиона, сообщает Mirror.Матч должен состояться 28 октября, но есть опасения, что новый стадион, стоимость которого примерно 850 млн фунтов, не будет готов к матчу против "горожан"."Шпроты" не могут использовать стадион до тех пор, пока не будут решены все вопросы с безопасностью.До этого предполагалось, что арену введут в эксплуатацию к моменту встречи с "Ливерпулем" — 15 сентября, но руководство клуба приняло решение перенести матч на лондонский "Уэмбли".