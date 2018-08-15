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Вячеслав Глеб завершил карьеру

35-летний белорусский нападающий Вячеслав Глеб завершил карьеру.

Вячеслав Глеб – воспитанник минского "Динамо". В 18 лет по рекомендации старшего брата Александра форвард уехал в "Штуггарт".

Этот сезон Глеб начинал в "Немане", за который из-за травм провел всего 3 матча в высшей лиге и забил 1 гол.
Сегодня, 21:47
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№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 22:16) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Вячеслав Глеб

Белорусский футболист, нападающий клуба «Неман». Младший брат Александра Глеба
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:50) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
белорусский нападающий

нападающий?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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