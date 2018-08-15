35-летний белорусский нападающий Вячеслав Глеб завершил карьеру.Вячеслав Глеб – воспитанник минского "Динамо". В 18 лет по рекомендации старшего брата Александра форвард уехал в "Штуггарт".Этот сезон Глеб начинал в "Немане", за который из-за травм провел всего 3 матча в высшей лиге и забил 1 гол.