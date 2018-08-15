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Президент "Барселоны" уверен, что Иньеста вернется в клуб

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что полузащитник Андрес Иньеста вернется в каталонский клуб.

Напомним, футболист летом перешел в японский "Виссел Кобе".

"Он закончил выступления за нас в качестве игрока, но вернется для решения других задач, о чем мы с ним уже говорили. Им восхищается весь футбольный мир. Так что это было не окончательное прощание", - цитирует Бартомеу Marca.
Теги: Иньеста Барселона
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