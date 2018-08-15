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Эстония потратила на подготовку к Суперкубку УЕФА более 7 млн евро

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак рассказал о затратах на организацию матча за Суперкубок Европы "Реал" – "Атлетико".

"Государство инвестировало 5 миллионов евро в реновацию стадиона. Федерация добавила еще 2 миллиона евро. И оно того стоит, однозначно. К тому же нужно было завершить реновацию стадиона в любом случае.

Что касается организационных затрат, то это нюансы", - цитирует Похлака ТАСС.
Теги: Реал Атлетико
Сегодня, 23:07
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