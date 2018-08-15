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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Маурицио Сарри отменил диету и позволил футболистам "Челси" ночевать дома перед матчем
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ослабил правила для команды, установленные его предшественником Антонио Конте, информирует The Telegraph.
Теперь футболисты могут оставаться дома в ночь перед домашним матчем и присоединиться к своим товарищам по команде днем. При Конте все ночевали в отеле "Челси Харбор" перед вечерней игрой на "Стэмфорд Бридж" на следующий день. Это правило не пользовалось особой популярностью среди игроков.
Также Сарри позволил сделать более широкий выбор еды на базе команды и в отелях, тогда как Конте был строг по вопросам диеты футболистов. Новый тренер "Челси" мотивирует это тем, чтоб хочет получить команду, которая будет в хорошем настроении.
"Спорт-Экспресс"
Теперь футболисты могут оставаться дома в ночь перед домашним матчем и присоединиться к своим товарищам по команде днем. При Конте все ночевали в отеле "Челси Харбор" перед вечерней игрой на "Стэмфорд Бридж" на следующий день. Это правило не пользовалось особой популярностью среди игроков.
Также Сарри позволил сделать более широкий выбор еды на базе команды и в отелях, тогда как Конте был строг по вопросам диеты футболистов. Новый тренер "Челси" мотивирует это тем, чтоб хочет получить команду, которая будет в хорошем настроении.
"Спорт-Экспресс"
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