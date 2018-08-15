Маурицио Сарри отменил диету и позволил футболистам "Челси" ночевать дома перед матчем

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ослабил правила для команды, установленные его предшественником Антонио Конте, информирует The Telegraph.Теперь футболисты могут оставаться дома в ночь перед домашним матчем и присоединиться к своим товарищам по команде днем. При Конте все ночевали в отеле "Челси Харбор" перед вечерней игрой на "Стэмфорд Бридж" на следующий день. Это правило не пользовалось особой популярностью среди игроков.Также Сарри позволил сделать более широкий выбор еды на базе команды и в отелях, тогда как Конте был строг по вопросам диеты футболистов. Новый тренер "Челси" мотивирует это тем, чтоб хочет получить команду, которая будет в хорошем настроении.