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Тони Кроос: в сборной Германии Озил совершал больше глупостей, нежели приносил пользу

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал решение хавбека Месута Озила завершить международную карьеру.

"Озил заслужено играл в сборной. Я много лет играл с Месутом и знаю, что он хороший парень.

Однако то, как он завершил международную карьеру, неправильно. В последнее время Озил совершил очень много глупостей. Он больше не приносил пользы.

Думаю, Месут прекрасно знает, что внутри сборной и Немецкого футбольного союза не существует расизма", — сказал Кроос.

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Теги: Кроос Озил Сборная Германии
Сегодня, 08:57
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№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
В заголовке как всегда информация перевернута с ног на голову, лишь бы говна на вентилятор кинуть...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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