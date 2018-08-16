Тони Кроос: в сборной Германии Озил совершал больше глупостей, нежели приносил пользу

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал решение хавбека Месута Озила завершить международную карьеру."Озил заслужено играл в сборной. Я много лет играл с Месутом и знаю, что он хороший парень.Однако то, как он завершил международную карьеру, неправильно. В последнее время Озил совершил очень много глупостей. Он больше не приносил пользы.Думаю, Месут прекрасно знает, что внутри сборной и Немецкого футбольного союза не существует расизма", — сказал Кроос.